Трех жителей Сайрамского района осудили за мошенничество

В Сайрамском районном суде огласили приговор трем местным жителям, обвиняемым в мошенничестве.

По данным следствия, Шохнур Юлдашев приходил в дома односельчан и предлагал им работу в якобы собственной фирме по производству жалюзи. Он обещал стабильную зарплату и пенсионные отчисления, а для трудоустройства требовал оформить онлайн-кредит на товар.

Жертвами мошенников стали 141 человек, в основном пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Дина Тойжанова, судья: «Юлдашев посредством Kaspi Pay оформлял товарные кредиты. Продолжалось это с сентября 2023 по сентябрь 2024 года. Самый маленький кредит составлял 300 тысяч тенге, самый крупный – 2 миллиона 223 тысячи тенге. Затем он звонил Исламбеку Абдиганиеву и Хайятилле Шаниязову, которые находили индивидуальных предпринимателей, обналичивавших деньги за процент».

Суд признал виновными Хаятиллу Шаниязова и Исломбека Абдиганиева по статье «мошенничество, совершенное неоднократно». Оба обвиняемых получили одинаковые сроки наказания.

В ходе судебного разбирательства были представлены доказательства, подтверждающие их причастность к серии мошеннических действий

Подсудимые, услышав приговор, выразили своё несогласие. Их родственники, находившиеся в зале суда, слушали всё молча, некоторые не сдерживали слёз.

Одна из потерпевших рассказала, что перевела мошенникам 500 тысяч тенге, не подозревая, что её средства использовались незаконно через Kaspi-приложение.

Мархаба Умарова, потерпевшая: «Они взяли у меня 500 тысяч. Сначала 3-4 месяца переводили по 54 тысячи, потом перестали. Единственное, чего я хочу, чтобы мне вернули деньги. С приговором согласна».

По данным суда, большинство потерпевших — безработные. Осужденные убеждали их, что занимаются бизнесом, выигрывают тендеры, могут устроить на работу, а вложенные деньги принесут дополнительный доход. Мошеннические схемы проводились через систему Kaspi Pay.

Судебный процесс длился 5 месяцев. Каждый из 141 потерпевшего подал иск о возврате переданных денег. Суд удовлетворил все требования, обязав осужденных выплатить заявленные суммы.

Во время прений прокурор запросил для Юлдашева 4,5 года лишения свободы, а для двоих других — по 4 года. Подсудимые частично признали вину, но с приговором не согласны.

Суд обязал осужденных вернуть деньги потерпевшим, которые отказались от примирения. Приговор еще не вступил в законную силу, у сторон есть возможность обратиться в апелляционную инстанцию.