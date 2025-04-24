Обещал льготное жилье и повышение зарплаты, но оказался мошенником

Суд вынес приговор жителю Шымкента, который обманул земляков почти на миллион тенге, обещав им льготное жилье и повышение зарплаты.

В Telegram-канале судов Шымкента рассказали об уголовном деле в отношении подсудимого К. Его обвиняли в неоднократном совершении мошенничества путем обмана, с неоднократным подстрекательством к даче взятки должностному лицу в значительном размере.

«Подсудимый в августе 2020 года обещал потерпевшим Н. и О., что может помочь им получить арендное жилье на льготных условиях по государственной программе в одном из многоэтажных домов.

За это получил от Н. 350 тыс. тенге, а от О. 200 тыс. тенге. Также, в разговоре с потерпевшей Н., узнав, что она работает лаборантом в городской больнице и получает низкую заработную плату, он пообещал через знакомого главного врача увеличить ее заработную плату и получил за это еще несколько сумм — 100 тыс. тенге и 50 тыс. тенге. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 950 тыс. тенге», — рассказали в суде.

При этом прокурор отказался от обвинения и просил суд назначить подсудимому наказание в виде ограничения свободы. Кроме того, потерпевшие согласились с отказом от обвинения, сообщили о примирении с подсудимым и просили прекратить дело.

В результате, К. было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.