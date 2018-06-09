Фото рабочей группы акимата опубликовала на своей страничке в сети фэйсбук пресс-секретарь акимата Агерим Жумагулова.

«А эти фото уже история. Сразу после того, как Глава государства объявил Шымкент городом-миллионником, рабочая группа во главе с акимом города Нурланом Ермековичем обсуждает дальнейшее развитие города и план мероприятий по новому статусу.

Главное, что акимат работает одной сплоченной командой, как большая семья, у каждого члена которой есть собственное мнение, к которому прислушиваются, свои права и обязанности», — написала Айгерим Жумагулова.