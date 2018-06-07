Главному тренеру «Ордабасы» болгарскому специалисту Георги Дерменджиеву не позавидуешь. У шымкентцев сейчас масса проблем, и каково приходится наставнику настраивать своих подопечных на каждый новый матч, остается только догадываться…

Несмотря на достаточно продолжительную серию неудач, южане продолжают идти в турнирной таблице сильнейшего дивизиона чемпионата Казахстана на четвертом месте, оставаясь одним из главных претендентов на медали.

«Ордабасы» явно повезло с его нынешним главным тренером. Но насколько повезло Георги Дерменджиеву с его казахстанской командой? На этот и некоторые другие вопросы корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz попытался получить ответы в беседе с самим специалистом из Болгарии.

— Георги, какая психологическая атмосфера царит сейчас в команде? Каково настроение футболистов?

— Не сказать, что настроение хорошее. У нас была несчастливая полоса из нескольких проигранных матчей. Хорошо, что победили в предыдущем туре в Петропавловске — это были очень важные для нас 3 очка. А настроение игроков, психологическая обстановка в команде далеки сейчас от хорошей.

— Можно сказать, что та несчастливая полоса началась с того момента, как стало известно, что «Ордабасы» лишен права участвовать в квалификации Лиги Европы этого сезона?

— Именно так. Это был один из важных моментов всего происшедшего. Для Шымкента участие команды в еврокубке было очень существенно. Игроки изо всех сил боролись в прошлом году за это право, для них возможность выступления в Европе была очень важна — как и для меня тоже, как и для всего города. Потому что сюда должны были приезжать европейские команды, и это был бы футбол уже другого уровня.

— На Ваш опытный взгляд, — были шансы с этим «Ордабасы» добраться до групповой стадии еврокубка?

— Теперь это невозможно сказать. Очень многое зависело бы от жеребьевки, тем более, сейчас у еврокубков будет уже другой формат. Но это, в любом случае, уже футбол совсем другого уровня, встречаться предстояло с командами других игровых стилей, других футбольных философий, — все это для роста мастерства и профессионального прогресса наших игроков было очень важно.

— В случае изначального неучастия «Ордабасы» в еврокубковом турнире Вы бы согласились работать в Шымкенте?

— Когда мне сказали о варианте с «Ордабасы», я рассмотрел все нюансы, увидел город, команду, которая была в прошлом году третьей в стране, оценил по достоинству завоеванное ей право участия в квалификации Лиги Европы. Как тренеру мне захотелось работать с такой командой.

— Ни для кого не секрет, что футболисты и тренеры «Ордабасы» уже несколько месяцев не получают положенные им по контрактам деньги… У клуба финансовые проблемы?

— Я не знаю. Финансовые проблемы или какие-то другие… Ребята не получали зарплаты три месяца, тренеры — четыре. Только в руководстве клуба знают, почему сложилась такая ситуация.

— Как, вообще, можно в таких условиях настраивать футболистов на решение серьезных задач?

— Мои ребята имеют характер. Я их очень уважаю, отношусь, как к своим сыновьям. Они хорошие игроки с твердым характером, хотят побеждать в каждом матче. Но это футбол, где постоянно выигрывать не всегда получается. Однако наша команда имеет большой потенциал. К тому же у нее замечательные болельщики, которые ждут от нас только успехов.

— Если ситуация не будет меняться в лучшую сторону, станете ли рассматривать вариант досрочного расторжения контракта?

— Это очень болезненная для меня тема, если честно… Шымкент — хороший город, «Ордабасы» — хорошая команда. Я хочу работать с этой командой, с этими ребятами.

— Но не требуют ли стоящие перед командой задачи на сезон в нынешних условиях некоторой корректировки?

— Как я уже говорил, наши ребята — с характером. Думаю, что, наверное, должна же ситуация все-таки измениться к лучшему. Мы не хотим, чтобы команда перестала являться одним из лидеров казахстанского футбола.

Это очень сложно, но нужно найти выход из данной ситуации. Надеюсь, что это возможно. Перед «Ордабасы» всегда ставились высокие цели. Надо сделать все, что только можно, чтобы максимально быстрее выйти из этой ситуации.

— В Болгарии когда-нибудь случалось, чтобы Вам должны были зарплату за несколько месяцев?

— Нет, впервые с подобным сталкиваюсь. Раньше в моей практике такого не было.

— Можно ли ждать, что в матче с «Атырау» игроки «Ордабасы» будут биться за клуб, за город, за болельщиков, за своего тренера?

— Убежден в этом. Мои футболисты — ребята ответственные. Они знают, что такое футбол, они любят эту игру. Будут сражаться за наших болельщиков, за город.

После этого тура в чемпионате Казахстана наступит маленькая пауза. Когда соберемся вновь, верю, что ребята залечат имеющиеся повреждения и будут предельно заряжены на дальнейшую борьбу.