В Шымкенте прошел модный показ «ONTUSTIK FASHION WEEK». Его приурочили к 20-летию Астаны. Дизайнеры представили на суд жюри сотню нарядов в разных стилях.

Летящие наряды, пошитые по образу райских птиц, костюмы казахских принцесс 15-го века, смелые и дерзкие современные образы c национальным колоритом. К 20-летию Астаны в Шымкенте прошел модный показ «ONTUSTIK FASHION WEEK». Представленные коллекции — плоды творчества 25-ти дизайнеров Туркестанской области.

За кулисами кипит своя жизнь, причем не менее интересная, чем на сцене. Дизайнеры заметно волнуются, гримеры дорисовывают сказочные образы, словно художники, наносят на холст последние штрихи. В это время модели примеряют наряды.

Наряды дизайнеров представлены в четырех разных стилях. Среди них незаменимый кэжуал, и необычный кэжуал. Именно на такой стиль делают ставку дизайнеры, потому что такой он необычный, самобытный и колоритный.

Этностиль в своих коллекциях представили больше половины дизайнеров. Акцент на это сделал и 27-летний Адиль Абишев. Свою необычную коллекцию мастер назвал «Молодежь мегаполиса».

Адиль Абишев, участник «ONTUSTIK FASHION WEEK»: «Об этом показе я узнал совсем недавно, а потому некоторые наряды из сегодняшнего показа — это старые работы. Меня вдохновляют казахские традиции и обычаи, поэтому и коллекция получилась такая колоритная. Тем более, что национальные мотивы в одежде сейчас на пике популярности, носить такие наряды можно и в повседневной жизни».

Некоторые наряды просто созданы для выхода в свет. По заинтересованным взглядам людей, пришедших на FASHION показ, было понятно без слов — многие мечтают иметь такие потрясающие наряды в своем гардеробе.

Береке Дуйсебеков, руководитель областного молодежного ресурсного центра: «Мы хотим определить самых лучших, чтобы эти трэнды, их идеи в дальнейшем коммерциализовать. В дальнейшем мы хотим организовать такую общую площадку, шоурум, и продавать и развиваться. У нас должна быть конкурентная среда, где можно увидеть последние трэнды моды».

Участников ONTUSTIK FASHION WEEK оценят не только зрители, но и члены жюри — модный бомонд Шымкента. На кону Гран-при — 500 тысяч тенге. Их получит дизайнер лучшей коллекции одежды.

Анастасия Новикова