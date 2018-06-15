Министр отметил, что в ведомстве не собираются искать крайних.

Даурен Абаев в рамках пресс-конференции о проделанной работе в течение года заявил, что сотрудники министерства информации и коммуникаций не разрабатывали логотип «Рухани Жангыру», передаёт корреспондент Bnews.kz.

«Если запрос о плагиате поступит, то мы будем разбираться. Сотрудник министерства информации и коммуникаций не разрабатывал этот логотип. Данный вопрос ведётся в рамках проектного офиса «Рухани Жангыру», куда входят представители всех министерств, отвечающих за реализацию программы. Мы не будем искать крайних и виноватых, мы все несём солидарную ответственность за реализацию данной программы», — сказал Абаев.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о сходстве логотипов «Рухани жаңғыру» и французского «L’aigle de patmos theatre». По данным Казнета, французский логотип появился ещё в 2009 году. Позже Абаев заявил, что к ним никаких авторских запросов о плагиате не поступало.