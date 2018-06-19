Население Шымкента «перевалило» за миллион и в Казахстане появился третий город республиканского значения, а заодно и область — Туркестанская, в честь нового областного центра, которым стал Туркестан.

Незадолго до официальной смены статуса корреспондент Sputnik пообщался с южанами — каких перемен они ждут?

Понаедут!

Главные эксперты в политике, экономике и футболе — таксисты. В Шымкенте с недавних пор носят «форму» — синие рубашки, и негласный атрибут — темные очки. Бонус — широкая южная улыбка.

— У вас тут статус менять собрались, поздравляю! — радостно говорю я таксисту.

Машина несется по одной из главных улиц, вдоль нее растут высоченные тополя, похожие на пальмы — голые стволы и где-то наверху «шапка» из веток и листьев.

После вопроса радушный водитель, за секунду до этого как заправской гид рассказывающий о местных достопримечательностях, мрачнеет.

— Да ну его.

— А что так?

— ПОНАЕДУТ! — громко говорит он и раскатисто хохочет.

Другой водитель такси оказался солидарен со своим коллегой.

— Нет, не нравится мне это. Миллион — это что такое? Толпа! Я родился здесь, вырос. Я люблю свой город детства — маленький, уютный. А сейчас что? Пробки! Новый центр строят — он у нас теперь как у вас «левый берег — правый берег». Люди туда-сюда носятся. Климат! Климат поменялся — налили новое водохранилище для поливов, так теперь дожди-дожди, — сокрушенно говорит он.

Затем помолчав, почесав редкую бородку добавляет:

— Но, может хоть дети не уедут, теперь тут останутся, работы много будет, хорошо, — заключает таксист.

Зын-зын

Молодежь нежится в прохладе одного из торговых центров. Яркие, веселые парни и девушки.

— Да, хорошо относимся! Шымкент!

Молодежь видит родной город новым Абу-Даби или Сингапуром, не меньше. Наперебой рассказывают о том, что слышали в новостях — про центры робототехники, про новый шелковый путь, про фестивали и концерты.

— Еще мама говорит, зарплату поднимут. Говорят, скоро аэропорт новый будет, и можно будет летать куда угодно, — рассуждает девушка.

— А невест воровать перестанут?

Юноши смущенно хохочут.

— Мы не воруем невест, только если сами не попросят, — говорят.

Сами мы туркестанские

После деловой встречи за обедом в узбекском ресторане моим собеседником оказался урожденный туркестанец.

— Я больше за Туркестан рад. Там, красиво, конечно, и дешево — но ничего нет. Вот мы овощи едим, все туркестанские, вкусные, да? История там богатая. Но работы у людей нет. Воды дома нет, электричества нет! Средневековье какое-то. Наверное, это и делается, чтобы Туркестан как-то развивать, — предполагает он.

Южнейшая из столиц

Удалось встретить и алматинцев, переехавших в Шымкент.

— Чаще бывает наоборот, правда? А у нас тут бизнес, переехали с мужем семь лет назад, хотя оба родились в Алматы, не жалеем. Троих детей родили, помогали городу. Получается из Южной столицы в Южную-южную, — смеется русская девушка.

По словам собеседницы, Шымкент все больше напоминает ей родной город.

— Зарплаты тут маленькие, рабочая сила дешевая, особенно когда узбеков берут. Но «Шым» тащит на себе весь регион, и дальше тащить будет. Поэтому уже сейчас думать надо, чтобы не получилось, как в Алматы — пробки, экология плохая, все, что связано с наплывом людей. По-другому город надо перестраивать. Базары убирать — хотя базары мне жалко. Очень уж они «алматинские», — ностальгирует бывшая алматинка.

Благословение свыше

По мнению главного человека в стране — Нурсултана Назарбаева, Шымкент может стать лидером всего центральноазиатского региона.

«Шымкент станет новым центром притяжения инвестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не только нашей страны, но и всего центрально-азиатского региона. Для этого есть все условия и необходимый потенциал», — отметил глава государства, публично подписывая указ о смене статуса города.

У шымкентцев в народе репутация предпринимателей от бога, стоит предположить, что это тот долгожданный шанс, которого они не упустят.

Постскриптум: и никаких больше ежиков!

Интересную мысль высказал шымкентец, который стал моим попутчиком по дороге в Астану.

— Может, уважать будут, ежиками перестанут называть, — отметил мужчина в деловом костюме, отдуваясь и обмахиваясь самолетной инструкцией по безопасности — летел на важную встречу в столице.

— А техасцами?

— А техасцами, пожалуйста, я не против!

И, напоследок, мнение самых юных горожан о новом мегаполисе Казахстана.