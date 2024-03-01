«Пришли на работу на час раньше»: забавные реакции шымкентцев на новый часовой пояс

Переход на новый часовой пояс определенно стал одним из главных ньюсмейкеров среди казахстанцев.

О том будем ли мы теперь просыпаться на час раньше или позже не поспорил лишь ленивый. И вот, наконец, ЭТО свершилось. Стрелка на циферблате в 23:59 в ночь на 1 марта снова показала 23:00.

Журналисты нашей редакции задали шымкентцам один вопрос: как вы встретили утро 1 марта? И вот их ответы:

«Представляете, у нас коллеги на работу пришли на час раньше. Было забавно увидеть их лица, когда они осознали, что могли поспать чуть подольше или успеть позавтракать»,— говорит Алексей, житель Шымкента.

«Вы знаете, мне было абсолютно не до этих смен часовых поясов. Я живу на 17 микрорайоне и с 1 ночи у нас выключили воду из-за дурацкой аварии. Видите ли коррозия у них. С 5 утра ношусь с этими 5 литровыми баклашками! Воду все еще не дали! Нормально поспать не могла!»,— негодует Айжан, жительница 17 микрорайона.

«Мозг не перестроился, я учитель английского языка, поэтому мне надо менять расписание. У меня ученики с разных часовых поясов, и у нас в школах тоже сдвинули на час раньше уроки»,-говорит Гулжамал, репетитор английского языка.

«Отлично, ребята! Я вообще выспался. Вот классно, что время поменяли. Раньше тоже так жили. В год два раза меняли часы. Я полон сил и энергии, думаю у всех так!»,-делится выспавшийся Василий, юрист.

Шымкентцы отметили, что теперь уже в 8 утра на улице совсем светло. В нашу редакцию прислали фотографии. Еще 27 февраля в 8:25 утра солнце только вставало, а уже сегодня 1 марта в это же время совсем светло.

Каждые 15 минут в Шымкенте появляется на свет малыш. Такие данные ранее приводил горздрав. Нам стало интересно, сколько маленьких шымкентцев родились в столь необычную ночь. Какого же было наше удивление, когда мы узнали, что именно на стыке смены часовых поясов, в Шымкенте не появился ни один ребенок. Что называется, необъяснимо, но факт!

Не обошлось и без технических сбоев. Об этом ранее казахстанцев уже уведомляли. Но тем не менее, возмущения в адрес сотовых операторов прозвучали.

Также стало известно, что у некоторых владельцев смартфонов не случился автоматический переход на новый часовой пояс, что и привело к казусным ситуациям. Проблема разрешилась после того, как смартфоны перезагрузили и настроили вручную.

Вот так жители самого солнечного города Казахстана встретили утро 1 марта. С новым часовым поясом, страна!