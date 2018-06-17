Стремительно развивались в последнее время события в шымкентском «Ордабасы». В начале этой недели стало известно, что разорвал контракт с клубом из-за многомесячных невыплат заработной платы бывший на тот момент главным тренером южан болгарский специалист Георги Дерменджиевым, а уже в пятницу было официально объявлено о том, что новым наставником команды стал хорошо знакомый казахстанским любителям футбола по недавней работе с «Кайратом» грузин Кахабер Цхададзе.

За немногим более чем год во главе алматинской команды этот специалист завоевал с дружиной из южной столицы серебряные награды чемпионата Казахстана, вывел ее в финал национального Кубка, завоевал Суперкубок. Но летом прошлого года Цхададзе покинул «Кайрат», и с тех пор оставался без работы.

За прошедшее время тренера сватали в разные азербайджанские и грузинские команды, называли кандидатом в наставники национальной сборной Казахстана. Но в итоге он принял «Ордабасы», психологическая атмосфера в котором из-за финансовых проблем явно оставляет на данный момент желать лучшего.

Как справится со всеми проблемами в команде этот наставник, мы объективно сможем оценить уже по окончании продолжающегося футбольного сезона. А пока корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил пообщаться с Кахабером Цхададзе, чтобы попробовать прояснить некоторое нюансы его прихода к рулю шымкентской дружины.

— Кахабер Джумберович, как долго продолжались Ваши переговоры с ФК «Ордабасы»?

— Как только стало известно, что прежний главный тренер ушел, уже на следующий день мне позвонили и спросили, готов ли я работать в «Ордабасы». Я согласился. Потом переговорили с президентом клуба — и сразу вылетели в Шымкент. И начали работать.

— На какой срок рассчитан Ваш контракт с клубом?

— Контракт до конца ноября.

— Какие задачи поставлены перед Вами в этом сезоне?

— Задача, конечно, — бороться за попадание в еврокубки.

— Знакомы ли Вы были раньше с кем-то из игроков «Ордабасы»?

— В принципе, почти всех игроков по чемпионату Казахстана знаю, так что с этим проблем нет.

— Когда Вы тренировали «Кайрат», самым сложным соперником для алматинской команды был именно «Ордабасы». Теперь Вы работаете как раз там. Ирония судьбы?

— Да, ирония судьбы: два года тому назад «Ордабасы» отобрал у нас в турнире КПЛ 10 очков и фактически лишил чемпионства. А сейчас я здесь (Смеется).

— Уже в воскресенье ваша новая команда играет в Актобе. На какой результат рассчитываете в этом матче?

— До этой игры, конечно, времени совсем мало. Тем более, — у нас потери в составе… Но постараемся добиться хорошего результата.

— Что-то хотели бы сказать шымкентским болельщикам?

— Хочу поблагодарить президента клуба за доверие, и хочется порадовать болельщиков хорошей игрой и результатами.