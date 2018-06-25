Международное эпизоотическое бюро зарегистрировало высокопатогенный птичий грипп на территории Российской Федерации: в Курской, Пензенской и Самарской областях.

Согласно информации, на данных территориях осложнилась эпизоотическая ситуация, что свидетельствует о последствиях миграции диких птиц и наличии потенциальных рисков проявления высокопатогенного гриппа птиц, передает ИА «Казах-Зерно».

«В этой связи, в рамках реализации государственной политики в области безопасности пищевой продукции, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору, Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан с 21 июня 2018 года запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции на территорию Республики Казахстан», — сообщает пресс-служба казахстанского ведомства.

Также запрещены к ввозу на территорию РК корма и кормовые добавки для птиц, не прошедшие тепловую обработку, охотничьи трофеи, не прошедшие токсидермическую обработку, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц из указанных областей Российской Федерации.