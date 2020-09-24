Управление сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента просит горожан не покупать мясо птиц, яйца и другие продукты птицы на улице у неизвестных лиц, не имеющих документов, определяющих безопасность продукции.

Для профилактики и борьбы с птичьим гриппом нужно провести вакцинацию домашних птиц, она проводится бесплатно за счет государства.

В случае массового падежа домашних птиц в личном хозяйстве необходимо обратиться по следующим телефонным номерам:

— управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента — 24-75-18, 24-75-37;

— ГКП «Ветеринарная служба» города Шымкента — 45-05-22, 45-05-18, 45-05-05.