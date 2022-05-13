Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара

Казахстан ввел запрет сроком на шесть месяцев на вывоз белого песка.

Соответствующий приказ издал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев 4 мая 2022 года.

«1. Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14). 2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о применении мер по реализации пункта 1 настоящего приказа», — говорится в тексте приказа.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.