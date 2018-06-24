Вместе с тем многие казахстанцы выразили пожелание несколько видоизменить подарок. В частности предлагается каждому первенцу вручить не домбру, а упаковку памперсов с изображением этого чудесного музыкального инструмента.

«В настоящее время многие семьи испытывают серьезные затруднения с нехваткой средств для приобретения памперсов. Домбру ребенок купит сам, когда подрастет.

Сейчас ему позарез нужны памперсы и небольшое денежное пособие. Мы будем весьма признательны, если Вы примите во внимание нашу просьбу»,— говорится в письме, направленном заместителю Председателя АНК Л. Прокопенко.