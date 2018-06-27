Казахстанская Ипотечная Компания избрана полномочным представителем стран Центральной Азии и Кавказа в Международной ассоциации операторов вторичного рынка ипотеки.

Полномочным представителем стран Центральной Азии и Кавказа единогласно была избрана Казахстанская Ипотечная Компания в лице Мухамеджанова Адиля Бектасовича.

АО «ИО «КИК» приняло участие в работе 8-ой Международной конференции по жилищному финансированию «Разрушая шаблоны – новые идеи для финансирования доступного жилья», которая проходила в Вашингтоне (США) с 30 мая по 1 июня 2018 года.

В конференции, проводимой по инициативе Всемирного банка, приняли участие специалисты более чем из 20 стран мира. Основной темой конференции было рассмотрение актуальных вопросов по обеспечению доступности жилья широким слоям населения и использование инновационных подходов в ипотечном кредитовании.

По итогам панельных дискуссий Конференции, специалисты Японии, Кореи, Казахстана, Индии, Азербайджана, Малайзии, Кении, Ямайки, Монголии, Алжира, Кыргызстана, Танзании, Нигерии и других стран приняли решение об учреждении Международной ассоциации операторов вторичного рынка ипотеки. Цель создания ассоциации ‒ обмен опытом и совместный поиск решений для обеспечения стабильного развития жилищного финансирования.