До 15 декабря 2018 года казахстанцы могут подать заявления на рефинансирование займов в рамках Программы рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов.

Программа разработана для решения проблем, сложившихся в сфере ипотечного кредитования и поддерживает основной социальный вектор государства на увеличение доступности жилья малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения.

На рефинансирование тенговых займов по льготной годовой процентной ставке (3%) могут рассчитывать лица, с подтвержденным СУСН (статусом социально уязвимых слоев населения*), имеющие просроченную задолженность свыше 90 дней по состоянию на 1 января 2015 года. Под действие Программы подпадают тенговые займы, соответствующие следующим критериям: займы выданы в период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2009 года, задолженность по займам по состоянию на 1 января 2015 года не превышала 36 470 000 тенге, залоговой недвижимостью по займу выступает единственная жилая недвижимость заемщика (по состоянию на 1 января 2015 года).

В Программе также могут принять участие лица, имеющие валютные жилищные/ипотечные займы, выданные до 1 января 2016 года. Приоритет при рассмотрении заявлений на рефинансирование валютных займов будет отдан лицам, с подтвержденным СУСН.

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», как ключевой оператор государственных жилищных программ, работает по Программе непосредственно с заявлениями от заемщиков, займы которых находятся в ипотечном портфеле Компании.

В АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на текущий момент по Программе рефинансирования рассматриваются 67 заявлений по валютным займам и 19 заявлений по тенговым займам. Ожидается, что в рамках Программы рефинансирования Компанией до конца года будет охвачено более 200 валютных и 1 300 тенговых займов.

Подробно с условиями Программы рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов в тенге и иностранной валюте можно ознакомиться на сайте АО «ИО «КИК» https://kmc.kz/ru/program/refinancing.

Программа рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов утверждена 27 марта 2018 года в новой редакции во исполнение Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10.01.2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 09.02.2018 года № 633.

Ранее Программа рефинансирования жилищных ипотечных займов/ипотечных займов утверждена постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан №69 от 24 апреля 2015 г и разработана во исполнение пункта 87 Плана мероприятий по реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года, с учетом мер экономической политики «особого периода», одобренного протоколом заседания Правительства Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 10.

*Перечень социально уязвимых групп определен в статье 68 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях».