В 17-ом микрорайоне Шымкента произошел обвал грунта.

В последний день июля в 7:30 утра жители многоэтажки, расположенной в 17 микрорайоне жилого комплекса «Стамбул», проснулись от ужасного грохота, стены содрогнулись.

И только самые отчаянные вышли на улицу, чтобы посмотреть, что произошло. Взору жильцов предстала жуткая картина.

В 17-ом микрорайоне произошел обвал грунта. Тонны глины рухнули в котлован, который готовили под строительство многоэтажного дома. Вместе с частью дорожного полотна, которое проложила здесь при строительстве многоэтажек компания КИК, в бездну обрушился и забор.

Рассказывает жительница жилого комплекса «Стамбул» Динара Боранбаева: «Мы подрядчика в глаза не видели. Только рабочие здесь. Сначала от дороги, что ведет в детский сад, они метр отхватили, а теперь, чтобы построить новый забор, вообще 4 метра взяли, полностью перекрыв дорогу к детскому садику. Страшно было. Да и теперь страшно, ведь полон двор детей, которые гуляют. Мои вообще теперь сидят дома. Не выпускаю».

Благо, что ЧП произошло ранним утром. А не когда дети вместе с родителями спешили в детский сад. Обошлось без жертв. Даже сейчас подходить к обрыву котлована страшно. Он настолько глубок, что экскаватор кажется игрушечным. Видимо, здесь планируется возвести этажку с паркингом.

Прокомментировали ситуацию в Енбекшинском акимате Шымкента.

Александр Малахов, заместитель акима Енбекшинского района: «В 7.30 утра произошло обрушение на внутренней части дороги (32 кв. метра асфальта) к детскому садику, который расположен рядом с жилым комплексом «Стамбул». Обрушение произошло из-за рытья котлована под строительство многоэтажного дома, производимого ТОО «Нур Дамир». В 9.15 были вызваны представители отдела ГАСК, управления транспорта, аппарата акима, составлен акт. Место огорожено комиссией, так как на объекте рабочих не было».

Ближе к вечеру основные работы по ограждению места обрушения были закончены. Но жители по-прежнему с опаской смотрят на вновь возведенный забор, ведь нет никаких гарантий, что и его не постигнет участь предшественника.