Туркестан планирует стать не только областным центром ЮКО. Но, и в ближайшие десятилетия стать миллионником, так шутят медики из родильных домов. Медицина в Туркестане шагает в ногу со временем. В любое рабочее время без очереди в городскую поликлинику Туркестана может попасть каждый. Здесь врачи могут не только осмотреть и дать направление, но и оказать помощь в условиях дневного стационара.

Необходимое лечение больной может получить на месте. Поликлиника оснащена современным оборудованием, на котором специалисты могут диагностировать заболевание и даже в случае необходимости проводить мини — операции.



А в перинатальном центре Туркестана гордятся тем, что благодаря усилиям врачей и акушеров демографическая ситуация в регионе с каждым годом идет по нарастающей. Рождаемость увеличивается даже не с каждым годом, а с каждым днем.

Здесь для молодых мам созданы все условия. Роды любой сложности принимают специалисты высокого класса. В перинатальном поставили цель — в будущем принять миллионного жителя Туркестана.



А в детской городской больнице принимают пациентов из разных районов области. Более сотни койко-мест. Дети получают здесь полноценное лечение по всем видам заболеваний. Есть и палата психотерапии. Врачи называют ее комнатой восстановления.

Процедура столь необходима современным школьникам, которые нередко испытывают постоянный стресс, особенно в дни перед ЕНТ.Станция скорой помощи в Туркестане оснащена современными каретами скорой помощи. В салоне реанимобилей есть все необходимое для оказания экстренной помощи тяжелобольным.