Миллион отжиманий одновременно проделали горожане в честь того, что Шымкент стал третьим мегаполисом страны. Это случилось на площади Аль-Фараби с участием пяти тысяч горожан, в том числе всех работников городского акимата.

Среди участников необычного флешмоба был и аким Шымкента Нурлан Сауранбаев, который выполнил полную спортивную программу. Рекорд зафиксировали представители казахстанской Книги рекордов КИнЭС-2018 и выдали специальный сертификат.

Напомним, 17 мая президент заявил, что Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Эту долгожданную новость с радостью поддержали жители миллионного мегаполиса. В городе уже прошли конференции по поводу обсуждения этого вопроса.