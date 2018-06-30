«Дворец Фосфорников в Шымкенте. Огромная площадь, мёртвая зона в центре многотысячных жителей микрорайонов. Мог бы стать зоной, куда бы ежедневно приходили дети и взрослые всех возрастов», — пишет Мухтар.

Действительно, вот уже несколько десятков лет судьба Дворца культуры «Фосфорник» находится в подвешенном состоянии. После развала Союза очаг культуры приватизировали, и он оказался в частных руках. Дворец, который в свое время пользовался огромной популярностью, зачах.

Последние выступления звезд, по крайней мере на моей памяти, были в 1993-ем году, когда в Шымкент приехала известная на всем советском пространстве группа «Воскресенье». Проходили там и коммерческие боксерские поединки. А потом очаг и вовсе угас. Сдавался в аренду нескольким фирмам. Самое обидное, что он до сих пор не передан в государственную собственность. А все из-за того, что находится под арестом у банков, которым по кредитам задолжал бывший теперь уже хозяин.

Особую ностальгическую жалось вызывают уникальные фонтаны. Они представляют собой четыре времени года. Таких на территории СССР не было нигде. И тем печальнее, что они могут совсем прийти в негодность.

А так хотелось бы, чтобы территория возле «Фосфорника», сам Дворец вновь стали привлекательными для горожан. Ведь чем создавать новые зоны для прогулок, обустраивать многочисленные арбаты, можно вложить средства в реконструкцию имеющихся. Ведь «Фосфорник» был центром притяжения всех спальных районов Шымкента. И никакие дворовые площадки не смогут конкурировать с ним, возродись он в новом качестве.

Ирина Казорина