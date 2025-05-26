В Шымкенте открыли сезон фонтанов

С наступлением лета в Шымкенте стартовал сезон фонтанов.

В рамках проекта по благоустройству в городе строятся 40 новых объектов, на 17 из них уже ведутся работы. Один фонтан введён в эксплуатацию.

Аким города проверил ход строительства в парках, скверах и жилых районах, поручив усилить контроль за качеством и сроками. Также он осмотрел тепличный комплекс ТОО «Alsera KZ», где завершён первый этап работ.

Планируется запуск второго этапа и создание 1750 рабочих мест.

В завершение аким дал поручения по улучшению санитарного состояния берегов реки Кошкарата.