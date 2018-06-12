После летних каникул воспитанники восьми городских школ, двух детских садов и центра досуга молодежи смогут получать знания в зданиях, которые капитально отремонтировали.

Из городского бюджета на эти цели были выделены 2 млрд 400 млн тенге. Однако, времени на проведения ремонтных работ остается немного. Ведь до начала учебного года остается лишь чуть больше двух месяцев.

Освоить азы будущей профессии в учебно-производственном комбинате Шымкента после ремонта смогут более трех тысяч школьников. Здание УПК было построено в 1976 году. За эти годы изрядно обветшала кровля. Чтобы ливневые потоки не проникали внутрь здания, из бюджета решено было выделить 45 млн тенге. Строители дают новой крыше три года гарантии.

Бауржан Нурлыбеков, мастер участка: » Для ремонта крыши мы используем строительные материалы отечественного производства. Обещаем, что качество строительства будет на высоте».

Капитальный ремонт начался и в городских школах. Шымкентскую школу № 65 сдали в эксплуатацию 27 лет назад. Сегодня учебное заведение нуждается в срочной замене стеклопакетов и пола. Строители отремонтируют и фасад здания. Из городской казны на эти цели выделены 200 млн тенге.

Жанабай Агабеков, подрядчик: «Наша компания имеет большой опыт проведения подобных работ. Мы выполним все работы качественно, быстро и своевременно. Для этого у нас есть все возможности и необходимые средства».

Детский сад №118 первый этап капитального ремонта претерпел еще в прошлом году. В этом — строительная компания занялась ограждением дошкольного заведения. Кроме того на детской площадке установят 12 дополнительных игровых элементов — горки, качели-карусели. Пока идет капремонт, дошколят расформировали по другим детсадам.

Часть детей посещают частные детские сады. Оставшиеся находятся во время летних каникул у себя дома. Уже к августу все малыши вернутся в свой детский сад.

В этом году на капитальный ремонт городских школ и детсадов из бюджета было выделено более двух млрд тенге. Перед победителям тендеров поставили главное условие — КАЧЕСТВО.