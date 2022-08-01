В Шымкенте преобразятся школы, которые не видели капремонта много лет

Это самый масштабный за последние годы ремонт шымкентских школ. Преобразятся пять учебных заведений. Новые корпуса, обещают подрядчики, будут соответствовать всем современным требованиям. Но, не обходится и без нареканий.

«За три месяца люди уже успевают строить школы, а вы готовую школу не можете отремонтировать!», — выговаривает заместитель акима Шымкента Шынгыс Мукан подрядчику.

По словам подрядчика, капремонт в пятидесятой школе затянулся по одной простой причине — учебное заведение не ремонтировали больше 30 лет! Это фактически заново отстроенная школа: заменили всё – от кровли до окон и пола. Капремонт обойдётся в 710 миллионов тенге. По словам замакима Шымкента, если строители не уложатся в срок, то школьники сядут за парты в арендованном здании по соседству.

Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента: «По контракту у них есть 9 месяцев, чтобы закончить ремонт. Потому что школа очень большая, больше шести тысяч квадратных метров. Это не текущий ремонт, это капитальный ремонт. Поэтому мы, конечно, подрядчиков попросили, максимально уложиться в срок и провести ремонт во время каникул. Если не успеют до конца августа закончить ремонт, то мы предусмотрели альтернативный вариант, нашли помещение возле школы, в нём будут проводить уроки».

30 лет не видела ремонта и одиннадцатая городская школа. Новое отопление, облицовка, замена электропроводки — это лишь часть запланированных работ. Обновят здесь и материально-техническую базу. Подрядчик обещает закончить ремонт до 20 августа, а значит первый звонок прозвенит для учеников в стенах родной школы.

Шынгыс Мукан, первый заместитель акима г. Шымкента: «Сюда включены фасадные работы, внутренняя отделка, керамогранит и так далее. Другие новшества сюда не заложены. Но, мы каждый год дополнительно выделяем деньги на обновление школьной мебели и техники».

По словам главного педагога Шымкента Жанат Тажиевой, капремонт школ пятью объектами не ограничится. В следующем году планируют преобразить 13 образовательных учреждений.

Жанат Тажиева, руководитель управления образования г. Шымкента: «По поводу капитального ремонта, у нас есть специальный индикативный план, на основании индикативного плана, в следующем году, уже хотим провести капремонт в 10 школах города и в трех детских садах. Работа у нас идет по плану».

На капремонт пяти шымкентских школ, в этом году из городского бюджета выделено два с половиной миллиарда тенге. Кроме того, в городе ведется строительство 34 школ: 8 из них государственные, остальные — частные. В этом году будут введены в эксплуатацию 24 учебных заведения на 11 тысяч 705 учащихся. Количество трехсменных школ в Шымкенте сократится с девяти до пяти.