Дары природы собирают на Кентауском трансформаторном заводе.

Кентауский трансформаторный завод славится не только электротехнической продукцией, но известен в Кентау тем, что имеет один из лучших плодоносящих садов.

Правда неожиданно?

Пять лет назад сотрудники КТЗ посадили на свободной площадке завода первую яблоню.

Сегодня на 22 сотках растут уже больше 50 яблонь разных сортов, а еще персики, груши и многое другое.

Каждый сотрудник с удовольствием посадил свое дерево.

Как отмечает председатель Правления Кентауского трансформаторного завода Хайрулла Кожабаев: «Посадка деревьев не требует особых физических усилий и колоссальных финансовых трат. Это все останется будущим поколениям сотрудников наших предприятий».

Стоит отметить, собранный урожай сотрудники завода отдают в помощь малоимущим семьям.