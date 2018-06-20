В Казахстан начнет поступать прохладный и влажный воздух, на севере ожидаются дожди с грозами, на юге — ослабление жары, передает Tengrinews.kz

С атлантическими циклонами в северной половине республики преобладала прохладная погода с грозовыми дождями.

В южных областях жаркая и без осадков погода была связана с полем повышенного атмосферного давления.

«В предстоящие трое суток предполагается перестройка атмосферных процессов, и на Казахстан начнет поступать прохладный и влажный воздух с северных районов Западной Сибири. Поэтому в северных областях республики ожидаются понижение температуры воздуха, дожди с грозами и сильным северо-западным ветром», — говорится в сообщении.

Ослабление жары в южных областях республики ожидается к 23 июня. Максимальная температура понизится с 33-38 до 28-35 градусов.