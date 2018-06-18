Шымкентская набережная в районе Забадам уже часть истории города-миллионника. Много лет эта территория возле реки Бадам была заброшенной. Гулять там никто и не думал, а уж тем более ночью. Зато популярностью пользовались берега реки для «отдыха» местных пацанов с района, или для разборок.

Мой район — моя крепость

«Я в этом районе живу уже 40 лет. Раньше тут никто не гулял, территория была заброшена. Да и никто и не мечтал о том, что будет так круто и красиво. Я тут каждую ночь выгуливаю собаку, люди тоже гуляют, но вот память, что район этот был опасным, осталась. Но, это наверное стереотип. Призываю граждан не бояться и наслаждаться свежим воздухом», — говорит Андрей Васильевич, житель Шымкента.

«Районовские пацаны» это место называли «пятаком», — рассказывают жители, — здесь регулярно в 90-ые проходили разборки».

На часах 00:20. На набережной спокойно, как когда-то в Багдаде

Здесь круглые сутки дежурят полицейские. За ночь несколько раз совершают обход, как пешком, так и на авто. Только вот есть проблема, фонари, которые установлены вдоль реки, не работают. Освещение идет от уличных столбов, которые стоят выше. Молодежь это устраивает, мол, темнота — друг молодежи. А вот те, кто постарше, считают, что именно здесь должно быть светло как днем. Особенно летними душными вечерами.

«Тишина тут всегда, не бывает вызовов, драк, ругани. Мы обеспечиваем здесь порядок. Да и народ у нас уже другой. Придут, погуляют и уходят. Не мусорят, не плюются. У нас тут камеры установлены, все видно. Рано утром людей много. Все в спортивной форме. Бегают. Есть среди них и чиновники, которые, между прочим, приезжают сами. Акимов правда не видели, они, говорят, в дендропарке бегают», — рассказывает полицейский постовой службы.

СПРАВКА

Работы по стройке набережной начались в мае 2013 года. Инициативу проявил экс-глава региона Аскар Мырзахметов. На реализацию проекта по строительству зоны отдыха и набережной из местной казны ушло порядка двух миллиардов тенге.

В Шымкенте много мест, где можно прогуляться и подышать воздухом. А вы какое место выбираете?