Набережная Шымкента

Шымкентская набережная в районе Забадам уже часть истории города-миллионника. Много лет эта территория возле реки Бадам была заброшенной. Гулять там никто и не думал, а уж тем более ночью. Зато популярностью пользовались берега реки для «отдыха» местных пацанов с района, или для разборок.

Мой район — моя крепость

«Я в этом районе живу уже 40 лет. Раньше тут никто не гулял, территория была заброшена. Да и никто и не мечтал о том, что будет так круто и красиво. Я тут каждую ночь выгуливаю собаку, люди тоже гуляют, но вот память, что район этот был опасным, осталась. Но, это наверное стереотип. Призываю граждан не бояться и наслаждаться свежим воздухом», — говорит Андрей Васильевич, житель Шымкента.

Табличка » Не мусорить»

«Районовские пацаны» это место называли «пятаком», — рассказывают жители, — здесь регулярно в 90-ые проходили разборки».

Фонари у набережной не работают

На часах 00:20. На набережной спокойно, как когда-то в Багдаде

Здесь круглые сутки дежурят полицейские. За ночь несколько раз совершают обход, как пешком, так и на авто. Только вот есть проблема, фонари, которые установлены вдоль реки, не работают. Освещение идет от уличных столбов, которые стоят выше. Молодежь это устраивает, мол, темнота — друг молодежи. А вот те, кто постарше, считают, что именно здесь должно быть светло как днем. Особенно летними душными вечерами.

Полицейские ведут круглосуточное наблюдение

«Тишина тут всегда, не бывает вызовов, драк, ругани. Мы обеспечиваем здесь порядок. Да и народ у нас уже другой. Придут, погуляют и уходят. Не мусорят, не плюются. У нас тут камеры установлены, все видно. Рано утром людей много. Все в спортивной форме. Бегают. Есть среди них и чиновники, которые, между прочим, приезжают сами. Акимов правда не видели, они, говорят, в дендропарке бегают», — рассказывает полицейский постовой службы.

СПРАВКА

Работы по стройке набережной начались в мае 2013 года. Инициативу проявил экс-глава региона Аскар Мырзахметов. На реализацию проекта по строительству зоны отдыха и набережной из местной казны ушло порядка двух миллиардов тенге.

В Шымкенте много мест, где можно прогуляться и подышать воздухом. А вы какое место выбираете?

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