Казахстанская певица Наzима (Назима Джанибекова), участница шоу «Песни на ТНТ», подписала контракт с лейблом BlackStar, передает Tengrinews.kz.

Отметим, что согласно правилам, на попадание на лэйблы могли рассчитывать только два победителя проекта, однако Тимати решил иначе: контракты с BlackStar получили исполнители Danymuse, Наzима, а также победитель первого сезона шоу «Песни» Terry.

Назима Джанибекова — казахстанская участница «Песен на ТНТ». В начале мая на шоу она спела про Шымкент. Видео ее выступления собрало 2,4 миллиона просмотров, более двух тысяч комментариев и возглавило недельный хит-парад проекта.

Ранее певица на этом проекте исполнила композицию «Падай со мной», а также песню Jah Khalib «Мамасита». А 20 мая казахстанка показала зажигательный тверк, исполняя песню «Бабл Гам».

Позже стало известно, что Наzима прошла в финал. В рамках шоу казахстанка спела в дуэте с Тимати. Сам рэпер назвал казахстанскую певицу лучшей и единственной, кто смог реализовать себя на все 100 процентов в телевизионном шоу.