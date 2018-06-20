В Шымкенте в городском этнопарке, который раскинулся по пр. Байдибек би, разбито несколько скульптурных миниатюр сакральных мест области.

Они, скорее всего, не выдержали «напора» некоторых посетителей. Сейчас специалисты ЖКХ восстанавливают эти архитектурные формы. Самое печальное, что жители, для которых и создавался этот парк, смотрят на это равнодушно.

По словам специалистов, реставрирующих МАФы, скульптуры, отремонтированные днем, к утру следующего дня уже стоят разбитые. Остается загадкой: куда смотрят те, кто обязан следить за содержанием и обеспечивать охрану этих скульптур, возведенных на бюджетные средства.

Нурлан Жанабай