Подростки торговали цветами и шарами в ночное время у памятника Байдибек би города Шымкент, сообщает Polisia.kz.

В социальных сетях часто публикуется информация о том, что в районе памятника Байдибек би города Шымкент в ночное время подростки торгуют цветами и шарами.

21 сентября на территории памятника Байдибек би сотрудниками ювенальной полиции местной полицейской службы Управления полиции Каратауского района Департамента полиции города Шымкент проведено рейдовое мероприятие. В результате составлен административный протокол матери подростка, за торговлю в неустановленном месте.

Ежедневно в ночное время на этой территории проводятся рейдовые мероприятия. Также сотрудники полиции напоминают, что за нахождение несовершеннолетних вне жилища без законных представителей составляется административный протокол по части 2 статьи 442 Кодекса Республики Казахстан Об административных правонарушениях и налагается штраф.