В рамках реализации программной статьи Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру — Духовное обновление», в части программы «Родная земля» в централизованной библиотеке Кентау открылся центр «Рухани жаңғыру».

Здесь собраны материалы о родном крае, о кентаусцах, которые внесли огромный вклад в развитие не только города, но и страны. Такие личности как Райымбек Сейтметов, Аширбек Сыгай, Асанали Ашимов, Сейдолла Байтереков, Аскар Токпанов имеют мировую известность.

Их жизненный путь — пример для подрастающего поколения, — говорят работники библиотеки. Рассказывая о земляках, работники библиотеки отмечают их роль в духовном обогащении человека.

«Мы гордимся именитыми земляками. У нас о них собран богатый материал. Но на этом не останавливаемся, продолжаем поиски интересных материалов о жизни земляков. Ведь это подлинная история», — говорят библиотекари.