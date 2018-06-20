В ходе пресс-конференции в СЦК вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов сообщал о канале в Telegram, где абитуриенты смогут узнать о результате ЕНТ, которое будет проходить с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах проведения.

Telegram-бот уже создан, результаты ЕНТ-2018 теперь можно будет узнать с помощью Telegram-бота @edu.gov.kz и на сайте edu.mail.kz, не выходя из дома: нужно только ввести свой ИКТ (индивидуальный код тестируемого), который будет присваиваться каждому тестируемому.

Результаты также можно узнать на сайте Национального центра тестирования. Напоминаем, что результаты ЕНТ могут видеть только тестируемые через ИКТ. Результаты ЕНТ будут отражаться по мере обработки и выгрузки информации на вышеперечисленные ресурсы.