Количество образовательных грантов в Казахстане увеличено

Министерством образования принят целый ряд мер по расширению охвата высшим образованием. Впервые за пять лет в республике увеличено количество образовательных грантов. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщила вице-министр образования МОН РК Бибигуль Асылова.

По словам Бибигуль Асыловой, в этом году впервые за последние 5 лет увеличен объем госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. По сравнению с прошлым учебным годом их стало больше на 6230 грантов в бакалавриате. Так, количество образовательных грантов на 2017-2018 учебный год увеличено до 37 932 грантов, включая обучение иностранных граждан по международным соглашениям, студентов в Назарбаев университете и др.

— Из них 35 082 грантов для приема на 1 курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов), 2 850 мест — на подготовительные отделения вузов. В разрезе направления подготовки 13670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8235 грантов на педагогические, 3150 грантов на медицинские, 2682 гранта на сельскохозяйственные, ветеринарные специальности и так далее, — сказала спикер.

Как отметила вице-министр, при этом расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа. В конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 — с русским языком обучения. В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» приняли участие 9148 человек.

В ходе выступления Бибигуль Асылова сообщила, что на сегодняшний день

Республиканская конкурсная комиссия по присуждению образовательных грантов свою работу завершила. Список обладателей образовательных грантов будет опубликован на сайтах Министерства образования и науки Республики Казахстан и Национального центра тестирования, а также в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».

Также можно посмотреть уже сегодня списки грантов ЗДЕСЬ или на сайтах testcenter.kz или же res.testcenter.kz/grant2017.