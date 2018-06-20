С раннего утра Шымкент гудел, как взволнованный рой, выдвигая разные версии на тему о том, кто же станет акимом Шымкента? Слухи, что придет новый градоначальник витали в воздухе с того самого дня, когда стало известно, что теперь Шымкент — город республиканского значения.

18.00. Зал заседаний в городском акимате забит до отказа. Все ждут премьер — министра, он и должен представить акима, который возглавит миллионник, третий мегаполис Казахстана. Интриги добавляют разговоры, которые доносятся из разных уголков недавно отремонтированного здания акимата: одни говорят, что Нурлан Сауранбаев останется, другие говорят, мол, видели Габидуллу Абдрахимова в Шымкенте. И это совсем не спроста!

Нурлан Сауранбаев словно передает бразды правления Габидулле Абдрахимову У входа в городской акимат два акима беседуют, по — дружески улыбаются и ждут премьер-министра, который и объявит, кто же станет акимом Шымкента.

Без слов, одни эмоции

«Вы все знаете, что теперь Шымкент стал мегаполисом! Я поздравляю вас! Глава государства подписал указ. Теперь у вас будет новый аким, вернее вы все его знаете, все его уважаете. Это Габидулла Абдрахимов. Нурлану Сауранбаеву я желаю удачи и всех благ! Спасибо ему за проделанную работу! А вас я поздравляю еще раз!», — сказал премьер-министра РК Бакытжан Сагинтаев.

В это время зал заседаний стоя и с громкими овациями приветствует Габидуллу Абдрахимова.

После представления памятное фото у входа в акимат, селфи с экс-акимом. Все желают удачи и говорят спасибо за семь месяцев его правления. За огромную работу, которую он проделал даже за такой короткий срок. В памяти шымкентцев, он остался, как человек, который держит слово. А концерт к 8 Марта, в котором по его инициативе приняли участие все сотрудники городского акимата, помнят все представительницы слабого пола городской администрации.

Нурлан Сауранбаев благодарит всю свою команду. Нам же все-таки удалось поговорить с теперь уже экс-акимом Шымкента. Последнее мини- интервью. А в нем больше эмоций и искреннего желания снова вернуться в наш город.

«Мне не то что грустно, я буду скучать по Шымкенту. Это такой душевный мир, здесь все хорошо, все супер! Я буду скучать. О планах пока промолчу, но с Шымкентом я не попрощаюсь никогда. Этого сделать невозможно! Видите, все возвращаются. Я поздравляю Габидуллу Абдрахимова, желаю ему всех благ, и чтоб народ мегаполиса был доволен, а это многого стоит, поверьте! Шымкент, я тебя люблю! Аман болындар», — попрощался с шымкентцами Нурлан Сауранбаев экс-аким Шымкента.

Ну и как без селфи на память. От лица коллектива ТК «Отырар TV», газеты «РАБАТ» желаем Нурлану Сауранбаеву удачи и всех благ!

Шуддин Саидов