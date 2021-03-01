Габидулла Абдрахимов, который был избран председателем совета директоров акционерного общества «Национальная компания «Kazakh Tourism», предлагает казахстанцам принять участие в конкурсе на лучшую идею.

-Всем привет! В связи с переходом на новую работу, где мне поручено курировать сферу развития индустрии туризма, я каждый день задаю себе вопрос, а почему иностранному туристу должно быть интересно лететь за тысячи километров в Казахстан? Что мы можем предложить уникального? Что у нас есть такого, чего нет нигде больше? Море? Наверное лидером здесь все таки является Турция. Горы? Есть и другие страны с великолепными горами. Есть ли у нас достопримечательности типа Эйфелевой башни в Париже, Бурж Халифа в Дубай, Пирамиды в Египте, Колизей в Риме? Также можно спросить о качестве нашего сервиса, начиная с аэропортов и вокзалов и заканчивая ресторанами и отелями.

Вот представьте себе, что вы европеец или американец и спросите себя, а почему Казахстан? — задается вопросом Габидулла Абдрахимов.

И предлагает провести своеобразный конкурс идей на эту тему среди своих подписчиков в Инстаграм.

-Направляйте свои предложения на почту Tourism.qaz@gmail.com

Лучшие 5 идей ждут награды, — обещает Габидулла Абдрахимов.