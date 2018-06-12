В Сенате состоялась встреча с руководством министерства информации и коммуникаций и министерства сельского хозяйства по вопросам ведения государственного земельного кадастра и состояния государственного контроля за использованием и охраной земель.

Председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Женис Нургалиев отметил, что учет земель в составе государственного земельного кадастра, а также государственный контроль за использованием и охраной земель являются основными регулирующими функциями государства при управлении земельными ресурсами.

По словам Жениса Нургалиева, достоверность его сведений далека от идеала, что подтверждается множеством судебных разбирательств и жалоб владельцев земельных участков в различные государственные органы.

Речь идет о накладках земельных участков; наличии двух или более правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов на один и тот же участок и т.д.

Нургалиев напомнил, что в ходе недавнего выездного заседания в Жамбылской области члены сенатского Комитета столкнулись с недостоверными сведениями о наличии и использовании орошаемых земель как в целом по республике, так и по данному региону.

«Несоответствие кадастровых данных фактическому состоянию и положению земель способно в значительной мере подорвать репутацию земельного кадастра, поэтому содержащаяся в кадастре информация нуждается в периодическом уточнении и обновлении», — сказал парламентарий, отметив необходимость наладить качественный учет сельскохозяйственных угодий.

Женис Нургалиев указал на организационные проблемы в данной сфере. Он отметил, что в соответствии с земельным законодательством на комитет по земельным ресурсам министерства сельского хозяйства возложена организация ведения государственного земельного кадастра и составление баланса земель Республики Казахстан.

В то же время деятельность по ведению государственного земельного кадастра и мониторинга земель отнесена к государственной монополии и ее осуществляет госкорпорация «Правительство для граждан» министерства информации и коммуникации.

По мнению депутата, такая двойственность негативно влияет на развитие автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра.