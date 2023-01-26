В Шымкенте незаконно завладели 80 гектарами земли

Остановить земельный беспредел и решить наконец проблему с самозахватом. Острую проблему взяла на особый контроль шымкентская прокуратура.

В городе незаконно присвоены 80 гектаров земли. Большая часть самозахвата находится в Каратауском и Абайском районах.

Батыр Ергешов, заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента:

«Если самозахватом занимается ОПГ, то мы сделаем всё, чтобы привлечь их к ответственности. Многие дома построены под копирку. Когда мы спрашиваем у людей, у кого они купили дом на незаконной территории, они не хотят отвечать. Границы Шымкента — не бесконечные, на каждый участок у государства есть свои планы. На самозахваченные землях планировалось строительство социальных объектов — школ, больниц, детских садов».

Нередко на незаконно присвоенных территории, происходят инциденты которые доходят до перестрелки. Одну из преступных групп удалось задержать. Еще четверым подозреваемым инкриминируют махинации в сфере земельных отношений. Дело находится в суде.

Батыр Ергешов, заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента:

«Недавно озвучили приговор, он еще не вступил в законную силу. Из-за спора по земельным вопросам, они применили огнестрельное оружие. Это привело к тяжким последствиям. Есть также дело, в котором более четырех лиц установлены. Уголовное дело сейчас находится в суде».

В Казахстане запланирована легализация недвижимости, которая будет действовать до 1-го января 2027 года. Но есть исключения: имущество, построенное в местах, где по генплану будут дороги, соцобъекты, инфраструктура и так далее не легализуют . Также нельзя узаконить самозахват и имущество, полученное преступным путём.

В надзорном органе предлагают — новый проект.

«С каждым годом самозахват участков становится актуальной проблемой в Шымкенте. Если вы купили незаконные земли или построили сами на пустом участке что-то, то эти здания пойдут под снос. Мы предложили проект акимату, чтобы устранить эту проблему, аким поддержал этот проект. В этом проекте мы будем рассматривать всё. Например, будем рассматривать обмен незаконных участков на другие. На этот проект из бюджета не надо выделять деньги. Надеемся, что будут рузультаты этого проекта уже в этом году»,-говорит Батыр Ергешов, заместитель начальника управления прокуратуры г. Шымкента

10 гектаров самовольно захваченных территорий в Шымкенте предстоит вернуть в госсобственность, во многом благодаря совместному проекту прокуратуры и городского акимата.