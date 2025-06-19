Аким Шымкента выслушал острые жалобы жителей Каратауского района

Очередная выездная встреча акима Шымкента Габита Сыздыкбекова с жителями прошла в Каратауском районе мегаполиса. Проблем накопилось немало: от перебоев с электричеством и отсутствия дорог до тревожных уведомлений о возможном изъятии земли под строительство.

Жители жалуются на недостаточную ясность в вопросах градостроительства. По словам одной из женщин, около 46 домов оказались в зоне так называемой «красной линии». Людям пришли уведомления о планируемом строительстве дороги, а затем — тишина.

«Сказали, что будет дорога, оценщики приходили, пообещали ответ в течение двух недель. Уже месяц прошёл — никакой информации», — рассказала местная жительница.

Аким города попытался успокоить: «Никто дома сносить не будет. Насколько мне известно, речь идёт лишь о прокладке инженерных сетей. Разберёмся по каждому адресу», — пообещал Сыздыкбеков.

Жители микрорайона Алтын Орда озвучили наболевшее: плохие дороги и нехватка маршрутов. Аким признал, что Шымкент стремительно растёт, а нагрузка на инфраструктуру растёт вместе с ним.

Однако одной из самых острых тем стала энергетика. В некоторых домах из-за слабого напряжения невозможно пользоваться техникой.

«Кондиционер не включается, стиральную машину запускаю только ночью. Все покупают стабилизаторы. Нам нужен трансформатор», — заявила жительница Айша Камалова.

Габит Сыздыкбеков заверил, что работа уже ведётся: «Два трансформатора устанавливаются. После подключения ситуация улучшится. Нужно немного подождать».

Председатель маслихата Шымкента Бахадыр Нарымбетов положительно оценил взаимодействие акима с населением: «После этого акима, другому, кто придёт на его место, будет сложно держать такую планку», — отметил он.

Среди прочего, жителям представили нового акима Каратауского района — Алмаса Абаева. Глава города призвал обращаться к нему напрямую и пообещал, что открытые встречи с жителями станут регулярными.

«Ни один вопрос не останется без внимания», — подчеркнул Сыздыкбеков.

Как быстро будут решены озвученные проблемы — покажет время. Но уже сейчас ясно: власти делают ставку на открытый диалог и участие самих жителей в развитии города.