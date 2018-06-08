Мотопробег в честь получения Шымкентом статуса города-миллионника прошел в пока еще областном центре. Организаторы – ассоциация «Байкеры Шымкента» и акимат города. В мотопробеге приняли участие около 30 мотобайкеров.

Сила, мощь, красота, рев моторов – такое зрелище не может не заворожить. А теперь представьте, что к каждому мотобайку были прикреплены флаги Казахстана и логотипом города — миллионника.

Стартовала колонна в 17:00 от статуи Байдибек би. Маршрут пролегал через весь город. По дороге мотобайкеры завернули на новый Арбат по Бекет батыра и поздравили всех, кто там присутствовал. После процессия выехала на проспект Республики, а оттуда — на площадь Аль-Фараби, а завершился мотопробег на площадке у парка Независимости.

Акимат шымкента