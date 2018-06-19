Участники мото-автопробега «Победа без границ» прибыли в Белоруссию, сообщила председатель международного координационного совета мото-автопробега Елена Прокудина.

Международный мото-автопробег «Победа без границ», стартовавший 7 мая из Душанбе, проходит в память о погибших в Великой Отечественной войне по трем маршрутам по территориям стран-участниц пробега: Казахстана, России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Армении. В каждом городе к колонне присоединяются новые байкеры и автомобилисты, сменяя некоторых участников, сходящих с маршрута.

Завершится мото-автопробег 22 июня в Бресте. За 48 дней его участники посетили 65 городов.

«Наши ребята уже едут по Белоруссии, 21 июня мы будем в Бресте, где 22 июня у нас состоится «отчетный» концерт», — рассказала Прокудина.