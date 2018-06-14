Международный патриотический мотоавтопробег «Победа без границ» продолжается. Его участники уже в Подмосковье.

Напомним, задуман и организован он был по инициативе шымкентских байкеров. Идея эта нашла отклик у многих здравомыслящих людей. Поэтому автомотопробег стартовал 7 мая в столице Таджикистана городе Душанбе, затем к ним присоединились байкеры Ташкента.

А 9 мая в день Победы колонна байкеров, автомобилистов взяла курс из Шымкента сначала на Алматы, затем – на Астану и далее – в направлении Российской Федерации. Позади многие города России, такие как Волгоград, Воронеж, Курск, Калуга, Тверь.

По пути следования участники мотоавтопробега посещают места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты на тематику военных лет, а главное — собирают информацию о состоянии памятников и захоронений защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Особенно ценны малоизвестные факты о военном времени. Вся полученная информация по возвращении будет обработана и размещена на сайте «Победа без границ», передана в музеи, школы, колледжи и вузы, будет создан большой документальный фильм.

Незабываемым, эмоционально-трогательным было посещение участниками автомотопробега мемориального комплекса памяти 28 героев-панфиловцев в Дубосеково.

Название этого разъезда под Москвой стало всемирно известным благодаря бессмертному подвигу советских воинов-казахстанцев. Близ него 16 ноября 1941 года произошло сражение между советской 316-й стрелковой дивизией и 11-й танковой дивизией немецко-фашистских войск, положившее начало советской официальной версии и легенде о подвиге 28 героев-панфиловцев.

В 1967 году в полутора километрах от Дубосекова в деревне Нелидово был открыт музей 28 Героев Панфиловцев. В нем выставлены экспонаты, связанные с именами героев-панфиловцев — Ивана Панфилова, Василия Клочкова, Ивана Шадрина и других. Участники автомотопробега возложили цветы на мемориальном комплексе героев-панфиловцев.

12 июня в Волоколамске, который расположен всего в 9 километрах от разъезда Дубосеково, состоялся грандиозный концерт, посвященный Дню независимости России.

Слово для выступления на нем было предоставлено нашей землячке, Елене Прокудиной, председателю международного координационного совета мото-автопробега «Победа без границ».

Россияне слушали с воодушевлением об автомотопробеге, его идее, потому что у такой Великой, Победы действительно нет границ. Ее сообща добыли наши отцы-деды-прадеды…

А что дальше? Далее – курс на Смоленск, Белоруссию. Напомним, конечная точка маршрута – город-герой Брест. Там, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, участники автомотопробега завершат намеченный путь у стен Брестской крепости, где состоится концерт памяти всех погибших и выстоявших в самой кровопролитной войне двадцатого столетия. Все это делается для сохранения правды о той войне. Это нужно нам, нашим детям и внукам – настоящим наследникам Победы.