Оставить нельзя демонтировать. Точку в этом вопросе относительно детской железной дороги должен поставить каждый житель Шымкента. Во всяком случае с таким призывом обратился акимат города к шымкентцам. В минувшую субботу глава Шымкента прошелся по всему пути детской железной дороги — от станции в мкр. Спортивном до станции «Тулпар».

Десант из чиновников, общественных деятелей отправился в путь длиной 8 км. Правда, от мкр. Спортивный до дендропарка вся эта процессия передвигалась исключительно пешком. Цель – выяснить, насколько удручающее состояние детской железной дороги. А после обхода отправились в акимат, где на повестке дня стоял только один вопрос – нужна ли городу детская железная дорога?

Практически все собравшиеся были едины во мнении – детская железная дорога городу нужна. Тем более, сейчас она могла бы стать неплохим туристическим брендом, ведь из 14 детских железных дорог сейчас в нашей стране действующими остаются только две – в Алматы и Караганде.

Через два года символ счастливого советского детства мог бы отметить 40-летний юбилей. Хороший возраст, зрелый. Только не для детского поезда, ржавеющего без движения и ухода. А ведь когда-то 20-минутную поездку ждали неделями, для многих она служила наградой за хорошие оценки.

Чимкентская детская ж.д. им. Гани Муратбаева была открыта в Международный год ребенка в мае 1980 года. Первые годы после открытия ДЖД она была практически единственным способом добраться до зоны отдыха, поэтому в первый же год эксплуатации, с мая по сентябрь, детская железная дорога перевезла 176 тысяч пассажиров. В 1986 году наша детская железная дорога «засветилась» в детском художественном фильме «Поезд со станции детства». Его снимали на трех детских железных дорогах: Ташкентской, Алматинской и Чимкентской. В фильме остались кадры только с нашей железной дороги. Очень узнаваемо: только в Чимкенте был такой сложный железнодорожный путь…

Но в 90-е годы прошлого столетия железная дорога «встала» вместе со всей страной. По воспоминаниям одного из последних помощников машиниста, в 1993 году локомотив отправился в свою прощальную поездку, чтобы потом встать на бессрочный прикол.

С этого времени было предпринято несколько попыток возродить работу детской железной дороги. Сначала отремонтировали станции, обновили пути. И поезд даже совершил несколько рейсов в 2015 году. Но из-за дорогостоящего ремонта, в котором нуждался тепловоз, движение было полностью прекращено.

Горожане несколько лет жили надеждой, что символ детского счастья Шымкента вновь встретит юных пассажиров пронзительным гудком тепловоза и шымкентская ребятня все-таки прокатится пусть на миниатюрном, но все же настоящем поезде.

Надежду города закатала в асфальт подрядная организация, осуществляющая ремонт улиц Байтурсынова и Аргынбекова. По словам строителей, открытые железнодорожные пути мешали нормальному движению транспорта.

И вот, за два года до сорокалетнего юбилея в Шымкенте вновь задались вопросом, как быть с детской железной дорогой. С этой целью акимат города запустил специальный опрос на своих страницах в социальных сетях. Жителям Шымкента предложили ответить на вопрос, нужна ли детская железная дорога. Ответы получились самые разные.

Окончательное решение по детской железной дороге будет принято уже на этой неделе. Не исключено, что по этому вопросу пройдут общественные слушания, а значит, всем, кто хотел бы высказать свою точку зрения пропустить это мероприятие нельзя. Нам же хочется верить, что детскую железную дорогу все же сохранят и она станет первым и пока единственным объектом детского туризма. Ведь если проект продумать правильно, путешествие по детской железной дороге может стать настоящим и веселым приключением.