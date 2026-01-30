Реклама
В Туркестане обсудили развитие логистической инфраструктуры

Транзитный потенциал Казахстана очень велик и нужно использовать все его возможности.

Туркестан расположен на стратегическом транспортном коридоре «Западная Европа-Западный Китай», поэтому необходимо улучшать логистику, наращивать способности для увеличения грузопотока, как наземным так и воздушным путем.

Аким Туркестанской области провел встречу с зарубежным инвестором, на которой обсуждался вопрос открытия логистического центра. Стороны обсуждали, эффективное географическое положение Туркестанской области, транзитный потенциал и возможное развитие транспортно-логистической инфраструктуры.

Представитель иностранной компании сообщил, что через аэропорт Туркестана в Европу уже перевезено более 2000 тонн различных товаров. В этом году планируется значительно увеличить этот показатель. Есть намерения построить логистический центр для хранения и упаковки разнообразной продукции.

Аким области подчеркнул готовность местных властей оказывать всестороннюю поддержку инвесторам и отметил, что реализация таких крупных проектов даст импульс развитию экономики региона.

