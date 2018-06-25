ДТП с человеческими жертвами произошло на трассе Сарыагаш-Шымкент. Авария с участием легковушки марки «Мазда» и микроавтобуса «Sang Yong Istana» произошло примерно в 10 часов дня на территории Казыгурсткого района Туркестанской области.

«Не снимайте здесь, вы должны спрашивать разрешения у нас… Я говорю не снимайте», — говорит, пытаясь заслонить камеру инспектор ДПП.

Запечатлеть кадры с места жуткого ДТП не разрешают не только очевидцам и проезжим, но и представителям СМИ. Зрелище, конечно, же не для слабонервных. Микроавтобус в буквальном смысле разорвало на части. Целой осталась лишь крыша, да передняя часть. В кювете на боку лежит вторая автомашина — «Мазда». Данное происшествие произошло сегодня в 10-том часу дня при подъезде к селу Рабат Казыгуртского района Туркестанской области. В момент столкновения в микроавтобусе находилось 10 человек. Всех госпитализировали в БСМП Шымкента.

«Я даже и не помню как все произошло. Я засыпал, как вдруг почувствовал резкий и сильный удар. Все начало крутиться вокруг. Очнулся я лишь после того, как почувствовал страшную боль в пояснице», — рассказал один из выживших пассажиров микроавтобуса.

По словам очевидцев микроавтобус марки «Sang Yong Istana» двигался из Сарыагаша в направлении Шымкента. Вдруг в заднюю часть маршрутки врезалась «Мазда». От сильного удара микроавтобус с десятью пассажирами на борту развернуло на 180 градусов. Опыт и профессионализм водителя микроравтобуса в какой-то степени спасли ситуацию: дабы избежать еще худших последствий водитель не растерялся и прижал микроавтобус впритык к металлическому разделительному ограждению, создав тем самым механическое торможение. Легковушки повезло куда меньше. От силы удара «Мазду» выкинуло в кювет. Лишь после нескольких переворотов она встала на бок.

«В БСМП Шымкента поступили пострадавшие в ДТП в Казыгуртском районе. Четверым с легкими повреждениями оказана медпомощь, они отправлены на амбулаторное лечение, трое пострадавших в реанимации, двое в травматологии», — сказал Алмас Байбеков, заведующий приемным отделением БСМП Шымкента.

В управлении государственного языка и информации ДВД Туркестанской области сообщили следующее: «25 июня 2018 года на территории Туркестанской области на 733 км автодороги Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковая машина «Мазда» въехала в заднюю часть «Ssang yong».

В результате ДТП на месте погибли трое: водитель «Мазды» и две женщины, одна из которых гражданка Узбекистана, а также 9 человек с различными травмами доставлены в больницу, из них 6 граждан Узбекистана. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДВД по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами». Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование».

Бахром Абдуллаев