Завершена модернизация Павлодарского и Атырауского нефтеперерабатывающих заводов, в этом году завершится модернизация Шымкентского завода, сообщил в отчете Министр энергетики РК К. Бозымбаев.

Общий объем переработки нефти в 2018 году увеличится более, чем на 1 млн. тонн и составит 16 млн. тонн. Для автомобилистов важен вопрос качества нефтепродуктов. Так, с начала года вступил в действие Техрегламент Таможенного союза. С июля текущего года качество моторных топлив должно соответствовать экологическому классу К-4 и 5.

Далее, для максимального и стабильного обеспечения потребителей отечественным ГСМ Министерство улучшило координацию сроков плановых ремонтов и загрузки трех нефтеперерабатывающих заводов.

К примеру, остановка на ремонт в мае Шымкентского завода на 39 дней не вызвала дефицита ГСМ.

Внедряемая в этом году на трех НПЗ система автоматизации управления ремонтами (ТОРО) позволит сократить ежегодные сроки ремонтов НПЗ с 45 до 20 дней. Остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года.

Объем переработки нефти на каждом НПЗ увеличится в среднем дополнительно на 300 тыс. тонн в год. Таким образом, уже в ближайшем периоде наш рынок будет полностью насыщен отечественным нефтепродуктом. Так, обеспеченность рынка за 5 месяцев отечественными нефтепродуктами достигла по бензину — 84,8%, по дизтопливу — 95%, по авиакеросину — порядка 36%.