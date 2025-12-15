Лучших работников Шымкентского НПЗ наградили государственными медалями

Торжественное исполнение гимна, благодарственные речи и поздравления с предстоящим праздником.

Именно так началось утро у сотрудников нефтеперерабатывающего завода «ПетроКазахстан Ойл Продактс». В честь Дня независимости Республики Казахстан руководство предприятия поздравило коллектив и наградило лучших. В честь Дня Независимости медалями были награждены 41 сотрудник. Одним из удостоенных почётной награды стал Ерлан Базаркулов. На предприятии он работает уже 28 лет и отмечает, что многолетний труд, ответственность и преданность своему делу всегда были для него главными принципами работы

Ерлан Базаркулов, заместитель директора ДБОТОС:

«Сегодня наше предприятие празднует знаменательный день- День Независимости. Хотелось бы поблагодарить наше руководство за оцененный труд, за награду. Очень приятно получить эту медаль в честь дня Независимости».

Без внимания не остался и главный энергетик завода Ниязбек Омарбеков. Руководство предприятия отмечает его высокий профессионализм, ответственное отношение к работе и значительный вклад в бесперебойную и надёжную работу производственных объектов

Ниязбек Омарбеков, главный энергетик:

«Спасибо нашему руководству за то, что отмечают наш труд. Сегодня мой труд отметили медалью. За 25 лет я достиг больших высот. Начал с простого инженера, дорос до главного энергетика завода. Спасибо».

Нефтеперерабатывающий завод Шымкента функционирует уже 40 лет. За это время была проделана большая и значимая работа. Впереди у ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» новые перспективные проекты и достижения.