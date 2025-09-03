В Туркестане нуждающимся семьям подарили квартиры

В Туркестане восемь семей справляют новоселье. Ключи от квартир многодетным и неполным семьям вручил аким области Нуралхан Кошеров.

На улице Ушконыр новые трёхкомнатные квартиры площадью 68 квадратных метров получили семьи, которые долгие годы ждали этого момента.

Среди них — Кенжегуль Бибекова. Мать-одиночка воспитывает троих детей и трёх внуков. Пять лет она провела в очереди и всё это время вынуждена была менять съёмные квартиры.

Кенжегуль Бибекова, жительница Туркестана: «Я мать-одиночка. В очереди стояла пять лет. Сколько мы скитались по квартирам, с внуками и вовсе не хотели сдавать жильё. Сегодня мы получили ключи, и я благодарна всем, кто помог».

Своего жилья долгие годы ждала и Гульжан Сугирбаева. Женщина вспоминает: раньше её семье приходилось жить даже в холодном доме с цементным полом.

Гульжан Сугирбаева, жительница Туркестана: «Сегодня для меня и моей семьи очень радостный день. Я столько лет мечтала об этом доме. Огромное спасибо Всевышнему, акимату и спонсорам. Мы наконец получили своё жильё».

Дома, где разместили квартиры, построены за счёт спонсорской помощи. В двух зданиях — по четыре квартиры. Работы начались в мае и завершились в августе этого года.

Талгат Усенбаев, руководитель отдела жилищных отношений Туркестана: «Сегодня мы передаём восемь квартир. Ранее в Туркестане распределили 432 квартиры очередникам. До конца года планируется ввести ещё шесть домов на 512 квартир. Эти квартиры, построенные на спонсорские средства, предоставлены самым нуждающимся».

На проект выделено 35 миллионов тенге. Новые квартиры оборудованы всем необходимым для повседневной жизни. Власти обещают, что поддержка малообеспеченных семей продолжится.