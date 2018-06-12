В ночь предопределения Аль-Кадр верующие проводят в мечети, либо в священных местах. Считается, что именно в эту ночь Всевышний Аллах ниспослал священные писания Корана.

Каждый просит у Всевышнего милости и прощения. В ночь с 11 на 12 июня две сотни женщин южного региона провели в родильных отделениях. В Южном Казахстане, как пояснили в областном управлении здравоохранения, в эту ночь появились на свет около двухсот малышей, больше всего представителей сильного пола.

«Я родила в ночь Аль-Кадр девятого ребенка, у меня мальчик, назвали его Кадырбай. Я счастлива, все мы рады, мы счастливы. Пусть Аллах дарует нам счастье и здоровье. Чувствую себя отлично, врачи свое дело сделали, теперь ведут наблюдение», — говорит Гульнар Тузелова из Сарыагаша.

В Сарыагашской ЦРБ пояснили, что только в их родильном отделении родились 20 малышей, большинству младенцев уже дали имена. Родители называют своих детишек чаще всего Аминами, Кыдырбаями, Мухаммадами, Рамаданами.