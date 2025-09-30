Учителям в Сарыагаше платили зарплаты за несуществующие занятия

В Сарыагашском районе выявлены нарушения в 23 школах, где учителям незаконно выплачивали зарплату за уроки с особыми детьми, которые фактически не проводились. По данным прокуратуры, сумма незаконных выплат превысила 4 миллиона тенге. За это наказаны более трёхсот работников.

В учебных заведениях предоставили ложные сведения о проведённых занятиях с 64 детьми, нуждающимися в инклюзивном обучении. На основании этих данных из бюджета были выделены средства на оплату труда педагогам. Нарушения вскрылись в ходе проверки районной прокуратуры.

«Через систему D.MED было установлено, что дети длительное время находились на лечении в разных регионах страны и фактически не имели возможности обучаться на дому. Несмотря на это, учителям начислялись выплаты за якобы проведённые уроки», сообщили в Туркестанской областной прокуратуре.

В школе №16 один из учеников весь учебный год проходил лечение. Данные об этом хранились в специальной системе. Однако администрация школы предоставила ложные сведения и начислила учителям 319 тысяч тенге за проведённые занятия. В целом в 23 школах района незаконные выплаты составили более 4 миллионов 256 тысяч тенге.

Туркестанская областная прокуратура: «По акту прокурорского реагирования эти средства возвращены в бюджет. Кроме того, 311 работников системы образования привлечены к дисциплинарной ответственности».

Прокуратура подчёркивает, что подобные случаи подрывают доверие к системе образования и наносят ущерб государственному бюджету. Ведомство намерено усилить контроль за расходованием средств, выделяемых на инклюзивное обучение, чтобы впредь исключить подобные нарушения. Работа по обеспечению прозрачности и законности в образовательных учреждениях региона продолжается.