В марте 2018 года в дежурную часть Сарыагашского РУВД с заявлением о разбойных нападениях на букмекерские конторы обратились местные жители. Так, в одну из букмекерских контор Сарыагаша ворвались неизвестные, и, угрожая сотруднице оружием, похитили из кассы деньги в сумме 100 тысяч тенге и скрылись в неизвестном направлении.

С целью раскрытия данных преступлений в Сарыагашском РУВД создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. В результате принятых оперативных мер сотрудники Сарыагашского РУВД задержали трех местных жителей, подозреваемых в разбое.

Следствием установлена причастность задержанных к трем фактам разбойных нападений на букмекерские конторы. Пользуясь отсутствием людей и охраны, злоумышленники проникали в букмекерские конторы, где, угрожая сотрудникам расправой и оружием, забирали деньги и скрывались с места преступления. В настоящее время материалы досудебного расследования по данным по фактам с обвинительным актом направлены в суд.

Полицейские ЮКО, в свою очередь, хотели бы напомнить гражданам о необходимости обеспечения безопасности подобных заведений, оснащением их охранной сигнализацией, современными камерами видеонаблюдения и «тревожными кнопками». Любые ценности и деньги следует хранить в надежных местах, а также стоит по возможности нанять охрану.

Если же вы стали жертвой или очевидцем преступления, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО