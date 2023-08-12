В убийстве мужа подозревается жительница Туркестанской области

12 августа в полицию Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что два дня назад без вести пропал ее брат.

На поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры. Изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование.