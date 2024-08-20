Страшные подробности гибели 3-летней девочки озвучили в МВД

Неожиданный поворот получило дело о смерти трехлетней девочки в Сарыагашском районе. Малышка упала в туалет.

Изначально предполагалось что девочка сама по неосторожности провалилась в септик. Экспертиза показала что у ребенка были небольшие царапины на лице и синяки на спине, которые могли быть получены при падении в туалет. Но спустя месяц в тот же туалет чуть не упала еще одна девочка. Она то и указала на 16-летнюю соседку. В полиции начали расследование и выяснили, что смерть трехлетней Асылым была результатом умышленного убийства. 16—летняя девушка призналась в содеянном. Оказалось, что у нее шизофрения. В полиции проводят расследование.

«В связи с выявленными обстоятельствами и с учетом психологического состояния подозреваемой, она была помещена в специализированное медицинское учреждение.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, направленное на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств дела. Полиция приложит все усилия для установления истины и принятия законных решений», —говорит в сообщении МВД РК.

Напомню, в середине мая Асылым, которая играла во дворе с соседской девочкой, внезапно исчезла. Родители, родственники и жители села сразу начали поиски ребенка. Малышку искали трое суток и лишь на третий день обнаружили в туалете дома напротив.